Pakistan, cristiani condannati a morte per un sms “blasfemo”. Ma sono analfabeti



La vicenda di Shafqat Emmanuel e Shagufta Kausar, due coniugi cristiani di Gjra (in Punjab) condannati a morte per blasfemia nel 2014, con l’accusa di aver inviato messaggi di testo telefonici ritenuti blasfemi. L’uomo è disabile e in gravi condizioni di salute. In aprile il verdetto di appello.

