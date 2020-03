I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Panico a Roma, esplodono tre buste a Fiumicino, Balduina e Nuovo Salario: ferite tre donne



Dalla mezzanotte di ieri fino alle 19.15 di stasera, sono esplose buste esplosive a Roma. Panico a Fiumicino, Nuovo Salario e Balduina. Ferite tre donne, fortunatamente non in modo grave. Sul caso indagano polizia e carabinieri. Al momento non sono noti i motivi di questi attacchi, né chi possa essere stato l’autore del gesto.

Continua a leggere



Dalla mezzanotte di ieri fino alle 19.15 di stasera, sono esplose buste esplosive a Roma. Panico a Fiumicino, Nuovo Salario e Balduina. Ferite tre donne, fortunatamente non in modo grave. Sul caso indagano polizia e carabinieri. Al momento non sono noti i motivi di questi attacchi, né chi possa essere stato l’autore del gesto.

Continua a leggere

Continua a leggere