Paolo Bonolis: “Mai liti con Luca Laurenti, ma vive in solitudine. Non sa che c’è il coronavirus”



Paolo Bonolis improvvisa una diretta Instagram con l’amico autore televisivo Marco Salvati e ne approfitta per smentire le notizie cicliche sulle presunte liti con il collega di palco Luca Laurentiis: “Mai litigato. Lui vive da solo, in assenza di comunicazione, perché è la sua scelta di vita. Non sa nemmeno che c’è il coronavirus”.

