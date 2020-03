I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Paratici: “Campionato sospeso? La Juve accetterà tutte le decisioni”



Prima di Juventus-Inter Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Sky, tornando sulla scelta di giocare il match a porte chiuse: “C’è un clima surreale, è triste giocare a calcio in queste condizioni, ci dispiace per i tifosi, ma anche per i giocatori che si allenano tutta la settimana per godere della partita. Difficile allenarsi per giocare in uno stadio chiuso, ci siamo allenati allo stadio, ma è totalmente differente giocare una partita importante a porte chiuse”

