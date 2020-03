I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Pasquale Di Nuzzo e Giovanna Reynaud si sposano: “Siamo molto giovani ma ne siamo sicuri”



Il Jordi di Don Matteo 12 si sposa, ma nella vita reale. Il giovane attore ed ex ballerino di Amici Pasquale di Nuzzo ha annunciato in un’intervista a Chi che sposerà la fidanzata e attrice messicana Giovanna Reynaud entro fine anno. Nonostante la loro età, si dicono convinti: “Nel nostro futuro non c’è noia ma un’avventura interminabile”. I due si sono conosciuti nel 2018 sul set di ‘Soy Luna’, serie tv sudamericana per Disney Channel. Tra loro l’unica difficoltà sembra essere la distanza: lei è rimasta in Messico, mentre lui è tornato in Italia per girare Don Matteo.

