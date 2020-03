I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Passeggeri Notturni da RaiPlay arriva su Rai3: la serie tratta dai racconti di Gianrico Carofiglio



Disponibile dal 25 febbraio su RaiPlay, la serie “Passeggeri Notturni” arriva in versione integrale in prima serata su Rai3, venerdì 3 aprile alle ore 21.25. I racconti di Gianrico Carofiglio diventano un lungometraggio in cui si intrecciano le storie dei vari protagonisti, accomunati dalla voce di uno speaker radiofonico, che diventerà il loro più intimo consigliere.

Continua a leggere



Disponibile dal 25 febbraio su RaiPlay, la serie “Passeggeri Notturni” arriva in versione integrale in prima serata su Rai3, venerdì 3 aprile alle ore 21.25. I racconti di Gianrico Carofiglio diventano un lungometraggio in cui si intrecciano le storie dei vari protagonisti, accomunati dalla voce di uno speaker radiofonico, che diventerà il loro più intimo consigliere.

Continua a leggere

Continua a leggere