Patrick Zaki resterà in carcere per altri 15 giorni “tra i detenuti politici”



Patrick Zaki resterà in carcere per altri 15 giorni. La decisione è stata presa dall’Alta corte del Cairo per la sicurezza dello Stato in una udienza a porte chiuse. Il ragazzo, riferisce l’agenzia Ansa, resterà nel carcere di Tora nella sezione per i detenuti politici.

