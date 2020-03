I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Paulo Dybala festeggia: negativi i tamponi fatti alla sua famiglia in Argentina



A marzo i familiari della Joya erano stati in Italia e c’era il rischio di contagio dopo la positività del giocatore. Ma le autorità argentine hanno fatto sapere che tutti i tamponi sono risultati negativi al coronavirus. Anche per Dybala e per la compagna Oriana, il peggio sembra essere passato: fra 7 giorni nuovo test come da protocollo.

