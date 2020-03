I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Paura di contagio, due calciatori del Cosenza rifiutano la convocazione per il Coronavirus



Questa sera (ore 21) il Cosenza va in campo a Verona contro il Chievo per il posticipo della 28sima giornata del campionato di Serie B. Nella lista dei convocati del tecnico Pillon spicca l’assenza di due calciatori (D’Orazio e Bruccini) che avrebbero chiesto, a scopo precauzionale, di non partecipare alla trasferta.

