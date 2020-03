I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Pepe Reina critica la gestione della pandemia di coronavirus da parte del governo spagnolo



Il portiere spagnolo, ex Napoli e Milan e oggi all’Aston Villa ha voluto commentare via social network quanto accaduto in Spagna. Un kit di tamponi difettosi non ha potuto testare la positività di diversi malati: “Una situazione incredibile” ha scritto lo spagnolo, postando parte della conferenza stampa delle Istituzioni in imbarazzo nel rispondere alle domande dei giornalisti.

