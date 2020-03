I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Per il coronavirus torna il medico del colera: ‘Qui per aiutare Napoli, dire no è da vigliacchi’



Intervistato da Fanpage.it, Franco Faella, uno degli Infettivologi più esperti d’Italia e coordinatore del reparto Covid19 del Loreto Mare, ha spiegato cosa lo ha spinto a tornare in servizio dopo la pensione: “Rifiutare sarebbe stata una vigliaccata – ha detto – sono qui per affrontare questa malattia sconosciuta e per aiutare Napoli”.

Continua a leggere



Intervistato da Fanpage.it, Franco Faella, uno degli Infettivologi più esperti d’Italia e coordinatore del reparto Covid19 del Loreto Mare, ha spiegato cosa lo ha spinto a tornare in servizio dopo la pensione: “Rifiutare sarebbe stata una vigliaccata – ha detto – sono qui per affrontare questa malattia sconosciuta e per aiutare Napoli”.

Continua a leggere

Continua a leggere