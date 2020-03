I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Per Neymar il Covid-19 non esiste, la quarantena dorata del brasiliano



Neymar ha lasciato la Francia ed è tornato in Brasile. Il campione del Psg trascorre nella sua villa di Mangaratiba, nello Stato di Rio de Janeiro, il periodo di isolamento a causa dell’emergenza coronavirus. Allenamenti sulla spiaggia, partite di padel e footvolley in compagnia di amici e familiari alimentano polemiche: il calciatore non prende alcuna precauzione per evitare il rischio di contagio.

