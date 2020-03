I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Percassi: “Bergamo non deve mollare. Piango per i morti e per le famiglie”



Il presidente dell’Atalanta ha parlato del dramma che sta vivendo Bergamo e anche dell’Atalanta che è tra le prime otto di Champions: “Le immagini dei camion dell’esercito incolonnati davanti al cimitero resteranno per sempre nei nostri cuori. L’Atalanta nei quarti di Champions è una grande sorpresa”.

