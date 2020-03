I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Perché Apple e Google stanno bloccando le app che parlano di coronavirus



I negozi digitali delle due aziende non permetteranno agli sviluppatori di caricare app relative al coronavirus. Il rischio di diffondere disinformazione è troppo alto per lasciare agli sviluppatori margini di manovra. Apple ammetterà solo app da organizzazioni riconosciute, mentre nel Play Store le ricerche su SARS-CoV-2 non danno alcun risultato.

