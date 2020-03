I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Perché dovremmo tutti indossare le mascherine contro il coronavirus



Il professor Sui Huang, biologo molecolare e cellulare presso il prestigioso Institute for Systems Biology (ISB) di Seattle, in un lungo articolo ha spiegato punto per punto le ragioni per cui tutti noi dovremmo indossare le mascherine per spezzare la catena dei contagi della COVID-19, l’infezione scatenata dal coronavirus. Ecco il punto di vista dello scienziato.

