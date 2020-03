I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Perché il “modello Ponte Morandi” sarà una sciagura per i lavori pubblici in Italia



In questi giorni, con l’economia al palo causa Coronavirus, si torna a parlare di derogare alla normativa vigente le opere pubbliche ritenute strategiche. Un metodo, questo, che stiamo sperimentando con successo per ricostruire il Ponte Morandi nel più breve tempo possibile. Ma che apre enormi lacerazioni nel diritto. E che apre la strada, come ogni regime in deroga, alla corruzione.

