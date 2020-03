I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Perché Juve-Milan è stata rinviata e cosa succede per Juve-Inter, lo spiega il prefetto



Il prefetto di Torino, Claudio Palomba, ha spiegato perché Juventus-Milan è stata rinviata: “Impossibile individuare con esattezza la provenienza dei tifosi, indipendentemente dalla residenza”. Quale sarà la decisione anche su Juventus-Inter, in programma lunedì prossimo 9 marzo? “Non decido io, sarà una necessità anche per altre partite che non riguardano queste squadre e basta”.

