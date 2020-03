I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Perché l’Atalanta si chiama Dea, le origini del club bergamasco



Dalle origini del nome, preso dalla mitologia greca dai cinque fondatori passando per alcuni aneddoti iniziali ma anche per i migliori risultati internazionali raggiunti nella storia dal club orobico, ecco le radici di un sodalizio diventato una autentica realtà del calcio, e non solo in Italia.

Continua a leggere



Dalle origini del nome, preso dalla mitologia greca dai cinque fondatori passando per alcuni aneddoti iniziali ma anche per i migliori risultati internazionali raggiunti nella storia dal club orobico, ecco le radici di un sodalizio diventato una autentica realtà del calcio, e non solo in Italia.

Continua a leggere

Continua a leggere