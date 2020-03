I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Perché l’ospedale Forlanini non può essere riaperto per l’emergenza coronavirus



Riaprire il Forlanini in tempi di emergenza Covid-19 è un’idea folle secondo il dottor Mango. Si tratta di un problema di costi e di tempi poiché stiamo parlando di un edificio chiuso da ben 6 anni. Ma un futuro per il Forlanini, non legato a questa emergenza Covid-19 potrebbe esserci. La Lidu (Lega Italiana diritti dell’uomo) ha intenzione di formare un comitato Forlanini, diretto proprio dal dottor Mango, che si occuperà di fare proposte per una nuova vita per questa struttura.

Continua a leggere



Riaprire il Forlanini in tempi di emergenza Covid-19 è un’idea folle secondo il dottor Mango. Si tratta di un problema di costi e di tempi poiché stiamo parlando di un edificio chiuso da ben 6 anni. Ma un futuro per il Forlanini, non legato a questa emergenza Covid-19 potrebbe esserci. La Lidu (Lega Italiana diritti dell’uomo) ha intenzione di formare un comitato Forlanini, diretto proprio dal dottor Mango, che si occuperà di fare proposte per una nuova vita per questa struttura.

Continua a leggere

Continua a leggere