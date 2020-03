I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

“Permette? Alberto Sordi”: l’Iban per il Coronavirus copre gli attori



L’Iban per aiutare la protezione civile contro il Coronavirus è fondamentale in queste giornate, ma copre gli attori. Soltanto dopo un’ora, dopo tante polemiche da parte dei telespettatori, la Rai finalmente si decide a spostare la vistosa luminosa con il prezioso codice in alto a destra. Tutto è bene quel che finisce bene.

