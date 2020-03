I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Pietralata, 25enne beccato mentre cerca di nascondere 10 chili di marijuana nel giubbotto: arrestato



Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato perché trovato con dieci chili di marijuana in giro per le strade di Pietralata, a Roma. Il giovane stava cercando di nascondere l’erba – divisa in dieci panetti da un chilo – nella giacca, ma il goffo tentativo è stato notato dalla polizia, che lo ha fermato.

Continua a leggere



Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato perché trovato con dieci chili di marijuana in giro per le strade di Pietralata, a Roma. Il giovane stava cercando di nascondere l’erba – divisa in dieci panetti da un chilo – nella giacca, ma il goffo tentativo è stato notato dalla polizia, che lo ha fermato.

Continua a leggere

Continua a leggere