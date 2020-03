I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Pirlo, la rivelazione a Cannavaro: “Non vado alla Juventus Under 23, ho tante offerte”



Andrea Pirlo in una simpatica diretta Instagram con Fabio Cannavaro ha dichiarato: “Andrò alla Juventus Under 23? No. Ho già lo staff pronto, all’estero magari mi chiamano prima. Ho avuto qualche offerta, ho già parlato con qualcuno ma non voglio sbagliare la prima scelta”. Non sono mancate le battute: “Il Barcellona mi sta aspettando”.

