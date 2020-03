I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Pokémon Go non ti farà uscire di casa a causa del coronavirus



La politica adottata da Niantic punta a incoraggiare i giocatori nel prendere decisioni in linea con l’attuale situazione sanitaria globale dettata dal coronavirus. Questo si traduce in una serie modifiche volta a rendere la cattura e la crescita dei propri mostriciattoli più semplici in Pokémon Go, senza dover uscire di casa.

Continua a leggere



La politica adottata da Niantic punta a incoraggiare i giocatori nel prendere decisioni in linea con l’attuale situazione sanitaria globale dettata dal coronavirus. Questo si traduce in una serie modifiche volta a rendere la cattura e la crescita dei propri mostriciattoli più semplici in Pokémon Go, senza dover uscire di casa.

Continua a leggere

Continua a leggere