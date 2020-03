I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Pregano in chiesa nonostante i divieti per il Coronavirus: 9 persone denunciate al Vasto



Nove persone sono state denunciate dalla Polizia di Stato al Vasto, quartiere del centro di Napoli, per aver violato le disposizioni anti-Coronavirus. Gli agenti di polizia hanno sorpreso 5 persone in una chiesa evangelica e 4 in un’altra sede mentre, non rispettando il divieto di assembramento, erano riunite in preghiera.

Continua a leggere



Nove persone sono state denunciate dalla Polizia di Stato al Vasto, quartiere del centro di Napoli, per aver violato le disposizioni anti-Coronavirus. Gli agenti di polizia hanno sorpreso 5 persone in una chiesa evangelica e 4 in un’altra sede mentre, non rispettando il divieto di assembramento, erano riunite in preghiera.

Continua a leggere

Continua a leggere