Premier League nuove regole per il Coronavirus, Roy Hodgson non potrà andare in panchina



Da lunedì anche l’Inghilterra del calcio cambierà a causa del Coronavirus. Tra le varie norme governative ce ne sarà anche una che metterà fuori dagli stadi della Premier Roy Hodgson, ex Inter e Inghilterra, che allena il Crystal Palace. Perché verrà negato l’ingresso agli stadi a tutte le persone che hanno almeno 70 anni. Hodgson ne ha 72 e il Crystal Palace in panchina così non avrà il suo allenatore.

