Prende a pugni la porta di una banca: “Non abbiamo più soldi nemmeno per mangiare”



La rabbia di Marielisa, una commerciante di Bari la cui attività è stata chiusa in seguito al decreto “Io Resto a Casa” emanato per ostacolare l’espansione dell’epidemia. “Non abbiamo più soldi nemmeno per mangiare”. A donarle 50 euro è stato un passante.

