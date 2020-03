I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Previsione contagi Coronavirus in Campania: picco a fine della prima settimana di aprile



Vincenzo De Luca mostra le curve di previsione dei contagi che la task force Covid19 ipotizza nei prossimi giorni: “Il picco sarà alla fine della prima settimana del mese di aprile. Ci aspettiamo verso 3-5 aprile la situazione ‘piatta’, ovvero incremento ogni giorno di 80-100 contagi ma non di più. Se arriviamo a questo stato dopo una settimana inizierà la curva discendente”. E poi: “Vogliamo cure per tutti, qui non succederà quello che sta succedendo a Bergamo e Brescia”

Continua a leggere



Vincenzo De Luca mostra le curve di previsione dei contagi che la task force Covid19 ipotizza nei prossimi giorni: “Il picco sarà alla fine della prima settimana del mese di aprile. Ci aspettiamo verso 3-5 aprile la situazione ‘piatta’, ovvero incremento ogni giorno di 80-100 contagi ma non di più. Se arriviamo a questo stato dopo una settimana inizierà la curva discendente”. E poi: “Vogliamo cure per tutti, qui non succederà quello che sta succedendo a Bergamo e Brescia”

Continua a leggere

Continua a leggere