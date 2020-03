I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Previsioni meteo 24 marzo: è tornato l’inverno, allarme gelo per i frutteti



Le previsioni meteo per domani 24 marzo vedono protagonista il maltempo: temperature in calo anche di 15°C. Forti gelate mattutine al Nord, neve fino a bassa quota. E il vento a farla da padrone sin da subito. Allarme gelo per i frutteti già fioriti da parte della Coldiretti.

