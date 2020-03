I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Proposta di matrimonio al GF Vip, Antonio Zequila chiede all’ex Marina di sposarlo



Zequila protagonista di un momento romantico al Grande Fratello Vip: il concorrente ha ricevuto una lettera dalla ex compagna con cui si era lasciato cinque mesi fa. La donna si chiama Marina e non Ines, come creduto pubblicamente finora: Antonio, commosso fino alle lacrime, ha deciso di chiederle di sposarlo.

