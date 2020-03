I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Psg, Cavani sbaglia un gol clamoroso e Icardi se la ride: e non è la prima volta



Durante l’ultima vittoria in Ligue1 del Psg sul Dijon (4-0) Edison Cavani ha sbagliato un clamoroso gol a porta vuota. Un errore che ha divertito particolarmente Mauro Icardi seduto in panchina e inquadrato dalle telecamere. Ma non è la prima volta che ciò accade: anche contro il Nantes (2-0 per il Psg) Cavani commise un errore simile. Quella volta Icardi rise, in campo.

Continua a leggere



Durante l’ultima vittoria in Ligue1 del Psg sul Dijon (4-0) Edison Cavani ha sbagliato un clamoroso gol a porta vuota. Un errore che ha divertito particolarmente Mauro Icardi seduto in panchina e inquadrato dalle telecamere. Ma non è la prima volta che ciò accade: anche contro il Nantes (2-0 per il Psg) Cavani commise un errore simile. Quella volta Icardi rise, in campo.

Continua a leggere

Continua a leggere