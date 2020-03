I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Pupo si scusa con Barbara D’Urso: “Non ne parlerò più, resta un sogno che non si è realizzato”



Pupo si scusa con Barbara D’Urso per avere pubblicamente alluso a un loro flirt. Le scuse arrivano a qualche ora dal momento in cui la conduttrice ha palesato il suo fastidio in tv a causa delle dichiarazioni del collega. “Ascoltando ‘La storia di noi due’ penserò ad un sogno che, però, non si è mai realizzato” scrive il cantante, facendo riferimento a una canzone il cui testo racconta una breve storia d’amore tra un uomo e una donna, canzone che lui stesso ammise di avere dedicato alla presentatrice.

