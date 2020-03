I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Quando sarà pronto (realisticamente) il vaccino contro il Coronavirus



Trovare un vaccino per il nuovo coronavirus è diventata una questione di fondamentale importanza. Sono oltre 30 le case farmaceutiche e i laboratori in tutto il mondo che stanno lavorando sulla ricerca di un vaccino contro il SARS-CoV-2, ma per vederne uno in commercio ci vorranno almeno dai 12 ai 18 mesi secondo l’OMS e il Ministero della Salute. Nel frattempo stanno partendo le prime sperimentazioni umane di uno dei più promettenti.

