Quel manifesto con un inquietante segnale che arriva da Afragola



Quel manifesto comparso ad Afragola fa riflettere. Assomiglia alla rivendicazione della regola che fece nascere Nuova Famiglia in contrapposizione alla Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo: mai chiedere il pizzo ai paesani. Perché, come i Casalesi insegnano, ai soldi per il clan devono pensarci gli imprenditori amici: “Gli altri devono volerci bene”. E se torna la regola, qualche altro sta pagando. E un grande affare è all’orizzonte.

