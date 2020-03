I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Raffele Trano cacciato da gruppo M5s a Camera: “Con malati e morti questi geni pensano a espellermi”



“In un momento di piena crisi sanitaria, in cui muoiono persone, migliaia di persone sono intubate, altre sono in isolamento, in quarantena, con un paese fermo, il gruppo parlamentare pensa di espellere il suo presidente della Commissione Finanze in quota 5 Stelle. Assurdo”: così il presidente della Commissione finanze a Montecitorio e deputato pentastellato, Raffaele Trano, commenta la sua espulsione dal gruppo M5s alla Camera.

