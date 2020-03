I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Rapina alla Magliana: tre giovani picchiano una commessa e rubano sei smartphone e un tablet



La Polizia di Stato sta cercando tre giovani, ritenuti responsabili di una rapina messa a segno in un negozio di telefonia in via Oderisi da Gubbio, nel quartiere Magliana a Roma. Hanno fatto irruzione all’interno del locale, picchiando la commessa e sono scappati portandosi via sei smartphone e un tablet.

