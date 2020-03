I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Rapinano in casa giovane mamma col neonato: “Ti violentiamo e ammazziamo tuo figlio, dacci i soldi”



Sono entrati in casa di una giovane mamma sola col bimbo di pochi mesi. Hanno minacciato di violentarla e uccidere il neonato se non avesse collaborato consegnando soldi e gioielli. Dopodiché sono scappati, facendo perdere le proprie tracce. Uno degli autori della rapina è un ragazzo ancora minorenne, arrestato e portato a Casal del Marmo. Il complice non è stato ancora rintracciato.

