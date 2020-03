I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Real Madrid, lo stadio Bernabeu diventa deposito di attrezzature mediche



Il Real Madrid attraverso un comunicato ufficiale ha annunciato che lo stadio Santiago Bernabeu, in virtù di un accordo con il Consiglio Superiore dello Sport spagnolo, sarà trasformato provvisoriamente in un grande centro per approvvigionamento e distribuzione di forniture sanitarie, nei giorni dell’emergenza Coronavirus.

