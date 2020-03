I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Rinvii al 13 maggio, Liverani: “Troppo tardi, alcune partite potrebbero essere meno vere”



Il tecnico del Lecce, Fabio Liverani torna sulla questione rinvii delle partite di calcio di Serie A per l’emergenza da Coronavirus. “Giocare una partita del 1° marzo il 13 maggio non ha senso: se io non avrò più obiettivi, la gara può essere falsata. Spiace, in un campionato finalmente equilibrato sia per lo scudetto sia per la salvezza”

