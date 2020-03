I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Rischia il contagio da Coronavirus ma Dele Alli si diverte nei pub fino a notte fonda



Dele Alli, calciatore del Tottenham, non ha rispettato l’ordine di uscire solo per necessità a causa dell’emergenza Coronavirus ed è stato avvistato nel locale Tape in zona Mayfair di Londra con la fidanzata per due sere. Non è il solo calciatore di Premier League che aggira le indicazioni: lo scorso fine settimana Walker, Maddison, Chilwell e Mahrez sono stati avvistati in luoghi di ritrovo soliti per le celebrità inglesi.

