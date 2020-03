I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Rita Rusic al GF Vip: “Vittorio Cecchi Gori deve pagare ma non in carcere, non è autosufficiente”



In seguito all’arresto del produttore cinematografico, che dovrà scontare otto anni di reclusione, la sua ex moglie Rita Rusic è intervenuta al Grande Fratello Vip per raccontare il momento difficile della sua famiglia: “Vittorio è piantonato in ospedale. Giusto che paghi ma non può vivere in un carcere”.

Continua a leggere



In seguito all’arresto del produttore cinematografico, che dovrà scontare otto anni di reclusione, la sua ex moglie Rita Rusic è intervenuta al Grande Fratello Vip per raccontare il momento difficile della sua famiglia: “Vittorio è piantonato in ospedale. Giusto che paghi ma non può vivere in un carcere”.

Continua a leggere

Continua a leggere