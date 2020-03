I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Rita Wilson moglie di Tom Hanks dopo il contagio Coronavirus: “Teneteci nelle vostre preghiere”



A poche ore dall’annuncio dell’attore, Rita Wilson moglie di Tom Hanks ha pubblicato un nuovo messaggio sui social. Tramite un’Instagram Story ha chiesto ai fan di pregare per loro in questo momento difficile. La coppia resterà in isolamento in Australia. Le implicazioni rischiano di essere enormi: Tom Hanks stava lavorando ad un film su Elvis Presley, la produzione ora rischia di chiudere. La Warner Bros ha diffuso un comunicato: “Stiamo lavorando con le strutture sanitarie del luogo per identificare chiunque potrebbe essere stato in contatto”.

