Robert Lewandowski e la moglie Anna donano 1 milione di euro per la lotta al Coronavirus



L’attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski e la moglie Anna scendono in campo nella lotta contro il Coronavirus. I Lewandowski hanno deciso di donare un milione di euro: “Siamo consapevoli della situazione difficile che si è creata intorno a noi, in questo momento giochiamo tutti per una sola squadra”.

