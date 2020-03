I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Roby Facchinetti in lacrime: “Sono terrorizzato, a causa del Coronavirus ho perso parenti e amici”



Roby Facchinetti, intervenuto in collegamento nella puntata di Domenica In del 29 marzo, si è detto molto provato. Commosso, ha spiegato di aver perso diversi amici e anche qualche parente a causa del Coronavirus. L’immagine dei carri che trasportavano i malati che non ce l’hanno fatta, lo ha colpito particolarmente.

