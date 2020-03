I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Roma, camion si incastra nello scavo di un cantiere in via Buonarroti: strada chiusa



Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale sono intervenuti per liberare un camion rimasto incastrato con una ruota nello scavo di un cantiere in via Michelangelo Buonarroti nel quartiere Esquilino a Roma. In attesa del mezzo sollevatore, la strada è stata chiusa, con traffico e disagi alla circolazione.

