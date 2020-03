I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Roma, incendio in appartamento ai Parioli: salvata una donna



Stando a quanto si apprende, il rogo è divampato poco dopo le 16 di oggi, martedì 3 marzo, in un’abitazione al quarto piano in via Lorenzo Respighi, civico 16. A causa delle fiamme l’intero edificio è stato evacuato. Una donna di nazionalità filippina è stata salvata dai vigili del fuoco.

