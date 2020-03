I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

RomaOstia, annullata la mezza maratona dell’8 marzo 2020



La mezza maratona RomaOstia in programma per domenica 8 marzo è stata annullata a causa della diffusione del coronavirus. La decisione è stata presa nel corso di un incontro in prefettura, alla presenza del prefetto di Roma, Gerarda Pantaleone, sul tema dell’emergenza epidemiologica in atto.

Continua a leggere



La mezza maratona RomaOstia in programma per domenica 8 marzo è stata annullata a causa della diffusione del coronavirus. La decisione è stata presa nel corso di un incontro in prefettura, alla presenza del prefetto di Roma, Gerarda Pantaleone, sul tema dell’emergenza epidemiologica in atto.

Continua a leggere

Continua a leggere