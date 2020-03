I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Romina ad Al Bano: “Sai di buono” ma entrambi non baciano Maria De Filippi per il Coronavirus



Romina Power e Al Bano Carrisi sono stati nuovamente ospiti dello spazio Amici prof. Prima dell’esibizione, la cantante si è complimentata con l’ex compagno per l’odore che emanava, scatenando i commenti sui social. Un’annusata a distanza, visto che poco prima entrambi hanno tenuto a non baciare Maria De Filippi per le misure cautelative derivate dal Coronavirus. “Namastè, dovremmo iniziare a farci il saluto indiano” ha suggerito Romina.

Continua a leggere



Romina Power e Al Bano Carrisi sono stati nuovamente ospiti dello spazio Amici prof. Prima dell’esibizione, la cantante si è complimentata con l’ex compagno per l’odore che emanava, scatenando i commenti sui social. Un’annusata a distanza, visto che poco prima entrambi hanno tenuto a non baciare Maria De Filippi per le misure cautelative derivate dal Coronavirus. “Namastè, dovremmo iniziare a farci il saluto indiano” ha suggerito Romina.

Continua a leggere

Continua a leggere