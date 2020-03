I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Romina Power: “Abbandonare un cane è come abbandonare un figlio, l’unico contagio è l’amore”



La cantante si fa portavoce di un appello via Instagram, per spronare gli italiani a non separarsi dai propri animali da compagnia nei giorni dell’emergenza coronavirus. Romina ha pubblicato le foto dei suoi cani, invocando il buon senso dei suoi fan: “Su di loro il virus non attacca, non li abbandonate”.

Continua a leggere



La cantante si fa portavoce di un appello via Instagram, per spronare gli italiani a non separarsi dai propri animali da compagnia nei giorni dell’emergenza coronavirus. Romina ha pubblicato le foto dei suoi cani, invocando il buon senso dei suoi fan: “Su di loro il virus non attacca, non li abbandonate”.

Continua a leggere

Continua a leggere