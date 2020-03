I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Ronaldinho resta in carcere in Paraguay, i giudici: “Pericolo di fuga”



La Corte d’Appello ha respinto l’istanza di scarcerazione degli avvocati di Ronaldinho che chiedeva la liberazione dell’ex campione brasiliano e di suo fratello. Entrambi sono detenuti per essere entrati in Paraguay con passaporti falsi. L’ex Pallone d’Oro 2005 ed ex stella della Seleçao inganna il tempo giocando a calcetto nel campo del penitenziario.

