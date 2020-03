I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Ronaldinho rischia 6 mesi di carcere in Paraguay ma sorride



Ronaldinho e il fratello Roberto sono stati arrestati due volte la scorsa settimana in Paraguay. L’ex calciatore di Milan e Barcellona rischia di rimanere sei mesi in carcere – la prima richiesta di domiciliari è stata respinta. Ma in attesa di giudizio Ronaldinho è stato immortalato sorridente, come sempre, in una fotografia.

